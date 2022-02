Jan, Peter en Henk meest voorkomende namen gemeenteraadsleden

Vrouwen zijn nog altijd zwaar ondervertegenwoordigd in gemeenteraden. Van de 345 gemeenten zijn er maar zeven waar de helft of meer van de raadsleden uit vrouwen bestaat, blijkt uit een inventarisatie van Stem op een Vrouw. Het gaat om Amsterdam, Baarle-Nassau, Blaricum, Dijk en Waard, Schiermonnikoog, Wageningen en Zoeterwoude.

Een groot contrast met onder meer Hardinxveld-Giessendam (100 procent mannen), Alblasserdam, Steenbergen (95 procent mannen), Bernheze en Renswoude (91 procent mannen). Van alle provincies scoort Friesland relatief het best: 35 procent van de Friese raadsleden is vrouw. Limburg scoort het slechts: hier is 75 procent van alle raadsleden man.