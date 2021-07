‘Janssen beschermt amper tegen Delta, tweede prik met Pfizer of Moderna nodig’

Het Janssen-vaccin is nauwelijks effectief tegen de nieuwere Delta- en Lambda-varianten van het coronavirus. Dat blijkt uit nieuw Amerikaans onderzoek dat dinsdag werd gepubliceerd, zo meldt de New York Times. Ook andere vaccins zijn verminderd effectief tegen deze mutaties, maar bij Janssen zou het gaan om maar liefst een vijfmaal zo sterke daling, tot nog maar 33 procent bescherming. Om die reden zou het volgens de onderzoekers dan ook raadzaam zijn om de Janssen-gevaccineerden niet slechts één prik te geven, maar ook nog een tweede. Bij voorkeur met Pfizer of Moderna.

Het onderzoek gaat in tegen de eigen bevindingen van farmaceut Johnson & Johnson die eerder deze maand nog zei dat eenmaal prikken met Janssen nog altijd in hoge mate effectief is tegen de nieuwere, agressievere mutaties. Hoewel het nieuwe onderzoek nog niet gepubliceerd is in een wetenschappelijk tijdschrift en nog wacht op peerreviews, lijken de bevindingen in lijn te zijn met de onderzoeken naar AstraZeneca, een vaccin dat op dezelfde manier in elkaar steekt als Janssen en bewezen minder bescherming biedt tegen ziekte veroorzaakt doo Delta.

Hoofdonderzoeker Nathaniel Landau, als viroloog verbonden aan het geneeskundig instituut van de universiteit van New York, benadrukt dat de conclusie niet is dat mensen moeten stoppen met Janssen. Slechts dat de ontvangers ervan ook nog een tweede prik halen. De Delta-variant lijkt op dit moment de meest besmettelijke te zijn van de covid-mutaties. In de VS waar het onderzoek werd uitgevoerd, is Delta inmiddels de dominante versie van het virus. Zo’n 83 procent van de besmettingen is met die variant. In Nederland schiet dat percentage ook omhoog, hier is Delta verantwoordelijk voor zo’n 67 procent van alle besmettingen. De eveneens zeer besmettelijke Lambda-variant is nu nog vooral terug te zien in delen van Zuid-Amerika, met name in Peru waar ruim 80 procent van de besmettingen voortkomt uit die mutatie.

In Nederland is nu bijna de helft van alle volwassen inwoners volledig gevaccineerd tegen het coronavirus, ruim 77 procent van mensen boven de 18 heeft in elk geval één prik gehad. Van die 11,7 miljoen mensen zijn er zo’n 700.000 gevaccineerd met Janssen. Vooral jongeren werden aangespoord dat vaccin te nemen. Hugo de Jonge sprak de inmiddels pijnlijke woorden ‘Dansen met Janssen’ uit omdat het mogelijk zou zijn direct na de prik al toegang te krijgen tot het zojuist heropende nachtleven. Dat pakte desastreus uit. Twee weken na die heropening werd het nachtleven weer gesloten na een explosie van nieuwe coronabesmettingen en moest demissionair minister De Jonge door het stof om zijn valse belofte. Dinsdag meldde het RIVM dat in Nederland de afgelopen week bijna 70.000 positieve tests zijn afgenomen, de snelste stijging sinds de start van de coronacrisis.