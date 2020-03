‘Japan hield officieel aantal coronadoden laag om Olympische Spelen te redden’

Voordat vorige week besloten werd de Olympische Spelen, die dit jaar in Japan op 24 juli zouden beginnen, uit te stellen telde het land volgens de officiële cijfers opmerkelijk weinig besmettingsgevallen met het coronavirus. Het uitblijven van een explosie werd toegeschreven aan culturele aspecten, zoals het feit dat Japanners geen handenschudden maar elkaar met gevouwen handen begroeten. Maar sinds de beslissing over de Spelen is genomen, stijgt het aantal gevallen opvallend snel en worden inwoners van Tokyo verzocht thuis te blijven.

Dimitri Vanoverbeke, Japanoloog aan de KU Leuven, vertelt aan de Belgische publieke omroep VRT:

“Het aantal besmettingen stijgt snel in Tokio, het aantal doden blijft redelijk laag. De Japanse regering had er alle belang bij om de Olympische Spelen in de zomer te laten doorgaan. Men vermoedt dat door alle economische en politieke belangen het aantal coronatesten laag werd gehouden om de indruk te geven dat Japan weinig besmettingen had. Eenmaal de Spelen werden uitgesteld, heeft men beslist meer testen af te nemen en kwam de oproep om meer thuis te blijven. Vermoedelijk heeft het virus zich al wekenlang weten uitbreiden. Als je die overvolle treinen zag in een miljoenenstad als Tokio… Men verwacht ieder moment een uitbraak met dramatische proporties.”

Ook in Osaka en andere stedelijke gebieden stijgt het aantal besmettingen plots snel en premier Shinzo Abe waarschuwde zaterdag dat er een grotere stijging aan zit te komen. Hij sluit niet uit dat de situatie net zo erg zal worden als in Europa en de VS.

Volgens de minister van Volksgezondheid Katsunobu Kato is er “absoluut geen verband” tussen het uitstellen van de Spelen en de plotselinge stijging van het aantal besmettingsgevallen. De toename wordt toegeschreven aan besmettingen die in het buitenland zijn opgedaan. Net als Nederland kiest Japan voor het in kaart brengen van clusters in plaats van zoveel mogelijk inwoners te testen. Japan voert dat beleid omdat gevreesd wordt dat de ziekenhuisbedden anders te snel volstromen met patiënten terwijl ze gereserveerd moeten blijven voor de zwaarste gevallen.

Vorige week waren er slechts 16 bevestigde besmettingen, dat werden er later in de week 63 en dit weekend kwamen er op één dag 63 nieuwe gevallen bij. Zondag telde Japan volgens de officiële cijfers 2578 besmettingsgevallen, waaronder 712 passagiers van een cruiseschip. Er zijn 64 mensen overleden.

