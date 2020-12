Japanners boos om Nike-commercial over racisme en pesten

Een nieuwe Nike-commercial over racisme en pesten onder tieners lokt wisselende reacties uit in Japan. In de commercial zijn drie meisjes te zien die dagelijks te maken hebben met discriminatie en pesterijen. Ze worden verenigd door hun liefde voor voetbal.

“Is er echt zoveel discriminatie in Japan? Het voelt alsof er een vals beeld wordt gecreëerd”, reageert een kijker. Een ander noemt de anti-racismeboodschap van Nike hypocriet omdat het bedrijf gebruikmaakt van dwangarbeiders in China (“Maak daar eens een commercial over!”). Verscheidene critici kondigen aan dat ze nooit meer Nike-producten zullen kopen.

Met de reclame raakt Nike een gevoelige snaar. Volgens de hoogleraar Japanse cultuur Kyle Cleveland is pesten van oudsher een groot probleem in Japan. “Bij jonge Japanners zijn pesterijen de belangrijkste oorzaak voor zelfmoord”, verklaart hij tegenover de South China Morning Post. De pesterijen zijn vaak het gevolg van de weigering om diversiteit en verschillen te accepteren, aldus Cleveland. Racisme is daar volgens hem een “duidelijk” voorbeeld van.

De Japans-Haïtiaanse tennisspeelster Naomi Osaka, die door Nike wordt gesponsord, is regelmatig het mikpunt van racisme. Begin dit jaar bood een producent van instant noedels excuses aan omdat Osaka in een reclame als witte vrouw was afgebeeld. Eind vorig jaar gaf een Japans comedy-duo Osaka het advies om bleekmiddel te gebruiken.

