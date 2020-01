Japanse winkelier is bang voor virus, hangt bord op: ‘Verboden voor Chinezen’

Een Japanse winkeleigenaar is onder vuur komen te liggen nadat hij een bordje had opgehangen waarmee hij Chinezen verbood om zijn snoepwinkel binnen te komen. Tegenover de krant Asahi verklaarde de winkeleigenaar dat zijn actie was ingegeven door angst voor het coronavirus dat ernstige longproblemen kan veroorzaken.

Het virus, dat in december voor het eerst aan het licht kwam in de Chinese stad Wuhan, is inmiddels ook opgedoken in Japan, Taiwan, Zuid-Korea, Thailand en de Verenigde Staten. Er zijn tot nu toe ruim 400 patiënten geregistreerd, en negen mensen overleden. De mensen die aan het virus zijn overleden, waren vaak al ziek of zwak.

Coronavirussen komen veel voor bij dieren en springen af en toe over op mensen. Het virus dat nu rondwaart, kan ook van mens op mens overspringen, maar hoe makkelijk die overdracht verloopt, is nog onduidelijk.

Het Chinese coronavirus veroorzaakt luchtwegproblemen en lijkt op het SARS-virus dat in 2002 en 2003 tot honderden doden leidde. Antibiotica werken niet bij de bestrijding van het virus. Woensdag komt de Wereldgezondheidsorganisatie WHO bijeen voor spoedberaad.