‘Jehova’s hebben verscherpt toezicht van de staat nodig’

Jehova’s getuigen hebben een ernstig probleem met seksueel misbruik, melden beschuldigingen daarover niet of liever niet aan de politie en hebben ‘een verscherpt staatsonderzoek’ nodig omdat zij een ‘gesloten gemeenschap’ zijn. Dat concludeert het rapport dat de Universiteit van Utrecht vandaag naar buiten brengt.

De onderzoekers kregen 751 meldingen binnen van seksueel misbruik. Dat staat in de dagvaarding van het kort geding, dat de Jehovah’s aanspanden om publicatie van het onderzoek te voorkomen. Die dagvaarding is in handen van het AD.

Voor politie en justitie aan getuigen geen gebrek. #Jehova — Merijn© (@MerijnAAA) January 23, 2020

Driekwart van de slachtoffers geeft aan geen steun te hebben gehad vanuit de Jehova gemeenschap. In het onderzoek deelden 751 respondenten hun ervaringen met seksueel misbruik. 292 mensen zijn zelf seksueel misbruikt, 459 respondenten maakten melding van misbruik van iemand in hun omgeving.

Volgens de Jehova’s is het rapport feitelijk onjuist, lasterlijk en uitermate beledigend. De advocaten van de Jehova’s Getuigen schrijven: “In het rapport van de UU wordt ten onrechte getracht de bewering te rechtvaardigen dat Jehovah’s Getuigen een gesloten gemeenschap zijn en een speciale interventie van de regering vereisen, inclusief toezicht op hun kinderen.”

Het onderzoek is uitgevoerd in opdracht van minister Dekker van Rechtsbescherming. De onderzoekers pleiten voor een meldpunt voor seksueel misbruik binnen de kerk. Vanuit dat meldpunt zou er jaarlijks verslag moeten worden gedaan.

Marianne de Voogd (56) werd als jonge tiener misbruikt door een ouderling van de Jehova's getuigen. “We mogen niet meer als leugenaars worden weggezet.” https://t.co/Rwh11sCObD — Het Parool (@parool) January 23, 2020

Ook waarschuwen de de onderzoekers voor de slechtere schoolprestaties van Jehova-kinderen. De schoolprestaties hebben vaak te lijden onder de actieve rol die kinderen spelen binnen de kerkgemeenschap. De Jehova’s zijn het daar niet mee eens, meldt het AD. “Dergelijk toezicht wordt niet aanbevolen voor kinderen die in andere religies worden opgevoed en er wordt geen bewijs geleverd dat kinderen van Jehova’s getuigen gemiddeld slechtere prestaties hebben dan andere kinderen op Nederlandse scholen.”

Iets meer dan de helft van de meldingen kwam van mensen die de kerk inmiddels hebben verlaten. Van de meldingen gaat 4 procent over misbruik door een ouderling van de kerk. Het misbruik vond vaak buiten de kerk plaats, in familiekringen of bij leden van de kerk thuis. De Jehova’s stellen daarom dat het misbruik voornamelijk niet-institutioneel was.

Daarbij noemen ze het onterecht dat het misbruik door de ouderlingen aan hun religie wordt gekoppeld. “Geen enkele eerdere studie in Nederland, zeker niet een studie in opdracht van de regering, is gebaseerd op zo’n discriminerende definitie van ‘seksueel misbruik’, waarbij de enige eis was dat het vermeende slachtoffer of de vermeende dader aanhanger is van een bepaald geloof.”