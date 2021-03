Jeroen van Merwijk (65) overleden

Jeroen van Merwijk is woensdagochtend in Zuid-Frankrijk overleden. Dat meldt het AD. De cabaretier leed aan darmkanker. Eind 2020 bracht hij het boek ‘Kanker voor beginners’ uit, waarin hij onder meer schreef over de naderende dood. Van Merwijk maakte dertien soloprogramma’s en schreef briljante nummers zoals ‘Allemaal de schuld van Wouter Bos’.

Op Twitter delen fans hun favoriete liedjes van Van Merwijk, die ook nummers voor andere cabaretiers schreef.

Mijn favoriete stukje Jeroen van Merwijk:

Eén oorlog tegelijk

Eén giro, twee partijen

En dan verder geen gezeik

Gewoon gezellig, leuk, weer net als vroeger

Met het Derde Rijk

Eén oorlog tegelijkhttps://t.co/5X9pgL3Duw — Martijn van Es (@martijn) March 3, 2021

Ah, ik lees dat een van mijn lievelingsliedjes geschreven is door Jeroen van Merwijk….

Zag het een eeuwigheid gelee voor het eerst in een show van @BloemenKarin https://t.co/mjg23mLgPY — Martine Baksmetkaaïks (@Artoek) March 3, 2021