Joaquin Phoenix en Martin Sheen gearresteerd bij klimaatprotest

De politie heeft de acteurs Joaquin Phoenix en Martin Sheen gearresteerd bij het wekelijkse klimaatprotest voor het Amerikaanse Congres in Washington DC. In totaal pakte de US Capitol Police 147 mensen op bij het door Jane Fonda georganiseerde Fire Drill Fridays. Bij eerdere protesten werden al celebrities als Gloria Steinem, Sam Waterston en Diane Lane gearresteerd.

Phoenix, die afgelopen zondag nog een Golden Globe won als beste acteur voor zijn rol in ‘Joker’, hield de andere demonstranten voor dat alle beetjes helpen om de klimaatcrisis te bestrijden. “Ik worstel ermee wat ik kan doen. Sommige zaken kan ik niet vermijden. Gisteren heb ik nog het vliegtuig gepakt om hiernaartoe te komen. Maar ik heb wel mijn eetgewoonten aangepast, en roep jullie op om hetzelfde te doen.”

Sheen, die in de serie The West Wing de linkse president Jed Bartlet speelde, sprak tijdens zijn speech zijn bewondering uit voor Jane Fonda. “Het is duidelijk dat de wereld gered zal worden door vrouwen. Goddank zijn er meer vrouwen dan mannen.”

Listen to this incredible speech from OUR President, Martin Sheen #FireDrillFriday 🔥 pic.twitter.com/Z7HxNkovR8 — Fire Drill Fridays (@FireDrillFriday) January 10, 2020

Het was voorlopig de laatste keer dat de Fire Drill Fridays-protesten plaatsvonden in Washington DC. Jane Fonda vertrekt naar Los Angeles en is van plan de demonstraties daar voort te zetten.