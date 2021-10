Job Cohen wil gezamenlijke fractie GroenLinks-PvdA in Amsterdam

Amsterdamse leden van GroenLinks en de PvdA willen dat hun partijen na de gemeenteraadsverkiezingen een fractie vormen. Dat schrijven de leden, onder wie de voormalige burgemeester Job Cohen en enkele oud-wethouders, in een opiniestuk in Het Parool.

Er is een brede roep in Amsterdam om de stad socialer, groener en rechtvaardiger te maken. (…) Dit vraagt bovenal om een sterk, hecht en strijdbaar links progressief blok. Door nauw samen te werken kunnen we met succes onder meer werken aan het bestrijden van de klimaatcrisis, wooncrisis en groeiende ongelijkheid.