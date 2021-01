Joe Biden over de aanval op het Capitool: “Dit waren terroristen van eigen bodem”

Geen video? Klik hier

Joe Biden, vanaf 20 januari de nieuwe Amerikaanse president, heeft in een scherpe speech de door zijn voorganger Trump opgestookte aanval op het Capitool veroordeeld. “Ik wil hen zelfs geen demonstranten noemen. Waag ze niet zo te noemen. Het waren binnenlandse terroristen, zo simpel is dat.” Hij sprak van een van de zwartste dagen uit de geschiedenis van de Verenigde Staten.

Hij haalde fel uit naar Trump die getracht heeft de verkiezingen te ondermijnen en die, zo constateert Biden, “vier jaar lang minachting heeft getoond voor de democratie, de Grondwet en de rechtsstaat”. Biden had geen goed woord over voor de ordediensten die niet alleen gigantisch faalden bij de bescherming van de democratische instituten maar ook een opvallende lankmoedigheid aan de dag legden ten aanzien van de plunderaars en relschoppers. “Als dit Black Lives Matter-demonstranten waren geweest, dan waren ze veel harder aangepakt. Dat weten we allemaal. Het is onacceptabel.”

De volledige persconferentie van Biden en vicepresident Harris:

