Johan Vollenbroek: Formule 1 staat voor verwoesting aarde

Naar aanleiding van het verschijnen van het IPCC-rapport over de staat van het klimaat sprak VN-chef António Guterres deze week van ‘code rood’: fossiele brandstoffen verwoesten het klimaat. Volgens stikstofactivist Johan Vollenbroek is “de verwoesting van het klimaat op aarde precies waar Formule 1 voor staat”.

Vollenbroek is met zijn organisatie Mobilisation for the Environment daarom naar de rechter gestapt om de natuurvergunning voor het Formule 1-evenement begin september in Zandvoort aan te vechten.

Volgens de milieuorganisatie is de vergunning verstrekt “op basis van vals rekenen met stikstof”. “Voor vergunningverlening is noodzakelijk dat de zekerheid bestaat dat de stikstof niet toeneemt. Van de gemaakte stikstofrekensom kan met zekerheid worden gezegd dat die niet klopt.”

Vollenbroek noemt het onbegrijpelijk dat er “een extreem vervuilend initiatief dat een exponent is van de in de komende jaren imploderende fossiele industrie” plaatsvindt in Nationaal Park Zuid-Kennemerland terwijl er in Assen een prima alternatieve locatie is.

Ook hekelt hij het “fossiele kabinet” dat de Formule 1 wel laat doorgaan, maar ondertussen de culturele sector de nek omdraait. “Bij Nederlandse festivalondernemers is het ongeloof groot.”

Vollenbroek is bepaald niet de enige die twijfelt of de organisatie van het Formule 1-evenement in Zandvoort zich wel aan de stikstofregels houdt. Journalist René Lukassen van RTL Nieuws probeert al geruime tijd om de stikstofrapportage van het circuitpark in handen te krijgen, schrijft hij op Twitter.

Het circuit van Zandvoort moet elk jaar melden hoeveel stikstof er is uitgestoten. De omgevingsdienst, waar deze rapportage moet worden ingediend, kan of wil de gevraagde documenten echter niet aan Lukassen verstrekken.