John de Mol ‘snapte niet waarom vrouwen boos zijn’

John de Mol snapte niet waarom vrouwen, waaronder een deel van zijn eigen medewerkers, hun pijlen richten op de Talpa-baas na de uitzending van BOOS, ‘in plaats van op de daders’. Dat schrijft hij in een verklaring. Na de advertentie vrijdag in het AD waarin hem te kennen werd gegeven dat het ‘niet de schuld van de vrouwen’ is, is hij met werknemers in gesprek gegaan.

De Mol schrijft:

Ik heb vooral geluisterd en begrijp nu dat, in tegenstelling tot mijn goede intentie, ik voorbij gegaan ben aan het feit dat ik daarmee volledig onbedoeld de indruk heb gewekt de schuld bij vrouwen neer te leggen. Het is mij duidelijk geworden dat vrouwen zich niet zullen melden als de cultuur in een bedrijf niet als veilig genoeg wordt ervaren.

Ook schrijft De Mol het zichzelf aan te rekenen dat er de werkomgeving binnen Talpa ‘kennelijk’ niet als veilig wordt gezien en dat hij er open voor staat ‘hier meer over te leren met behulp van experts’.

Vrijdag liet staatssecretaris van Cultuur en Media Uslu (D66) weten in gesprek te willen met De Mol over grensoverschrijdend gedrag in de mediawereld. De Mol bevestigt dat hij op dit verzoek is ingegaan.