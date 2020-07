Johnson suggereert dat zorgmedewerkers schuldig zijn aan recordaantal coronadoden

Geen video? Klik hier.

Heel Engeland staat op stelten, nadat premier Boris Johnson in een interview over het hoge aantal coronadoden heeft opgemerkt dat verzorgingshuizen te weinig maatregelen hebben genomen. Zorgmedewerkers, vakbonden, journalisten en parlementariërs spreken schande van het verwijt. De opmerking wordt gezien als een poging van premier om de schuld voor de vele slachtoffers van zich af te schuiven.

In het Verenigd Koninkrijk zijn volgens de officiële cijfers bijna 20.000 bewoners van verzorgingshuizen omgekomen als gevolg van het coronavirus. In werkelijkheid zou het getal nog veel hoger liggen. Al heel lang is er kritiek op het gebrek aan beschermingsmiddelen, aan testmaterialen en aan duidelijke richtlijnen voor de sector. Het totaal aantal doden loopt inmiddels tegen de 45.000.

Op het hoogtepunt van de crisis wilden gezondheidsautoriteiten overgaan tot een totale lockdown van verzorgingshuizen, waarbij medewerkers gedurende vier weken ingesloten zouden worden, maar de regering hield dat tegen. Er werd geconstateerd dat zorgmedewerkers het virus verspreidden tussen verschillende zorgcentra maar het ministerie nam geen stappen om dat tegen te gaan. 25.000 mensen werden tegen de wens van de zorginstellingen op last van de regering vanuit ziekenhuizen naar verzorgingshuizen overgeplaatst zonder tevoren getest te zijn.

Johnson zegt in het interview dat er beter opgelet moet worden met mensen die in zorgcentra verblijven. “We hebben ontdekt dat veel verzorgingshuizen de procedures niet toepasten zoals ze dat hadden kunnen doen maar we leren heel de tijd. Het belangrijkste is dat ze voldoende geld krijgen… maar we zullen ook kijken naar andere manieren om er voor te zorgen dat de zorgsector op de lange termijn goed georganiseerd en ondersteund wordt.”

De reactie van Johnson volgt op de angst dat het kabinet, met een te verwachten diepgravend onderzoek naar de vraag hoe het kan dat het Verenigd Koninkrijk het hoogste aantal doden van Europa telt, de verantwoordelijkheid naar de sector wil afschuiven. In verzorgingshuizen overleden bewoners 13 keer zo vaak als in verzorgingshuizen in Duitsland.

Downing Street weigert excuses aan te bieden voor de uitspraken van Johnson. Volgens een woordvoerder van de premier wilde hij alleen maar duidelijk maken dat niemand precies wist wat de juiste regels waren. Zorgmedewerkers spreken schande van de insinuaties en wijzen er op dat er gewerkt is onder uiterst erbarmelijke omstandigheden zonder voldoende ondersteuning van de overheid. Een woordvoerder van een organisatie voor ouderenzorg zegt in The Guardian dat het oneerlijk is om te suggereren dat zorgmedewerkers verantwoordelijk zijn voor het noodlottige verloop van de pandemie. “Zij hebben beter voor ons gezorgd dan wij als land verdienen.” Een woordvoerder van een vakbond stelt dat Johnson klaagt over regelingen die zijn regering zelf tot stand heeft gebracht.

Anderen uiten fellere kritiek en noemen de premier ‘laf’. Pas eind mei kon er in verzorgingshuizen getest worden op besmetting met het virus omdat de regering er niet in slaagde voldoende middelen ter beschikking te hebben.

De conservatieve presentator Piers Morgan noemt het walgelijk dat de premier de discussie wil verleggen naar het handelen van verzorgingshuizen.

Geen video? Klik hier.

cc-foto: No 10