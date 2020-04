Johnson van intensive care, einde Britse lockdown niet in zicht

De Britse premier Boris Johnson is van de intensive care. Dat meldt The Guardian. Johnson verbleef daar sinds het begin van de week, wegens aanhoudende coronaklachten zoals koorts. Hij is nog niet ontslagen uit het ziekenhuis.

Een woordvoerder laat weten dat Johnsons gezondheid nauwlettend in de gaten gehouden wordt, maar dat hij zich in goeden doen verkeert. Johnson is vanuit het ziekenhuis gewoon aan het werk.

Het dodental als gevolg van Covid-19 stijgt nog altijd fors in het Verenigd Koninkrijk. In totaal zijn 7.978 mensen aan het coronavirus overleden, voor zover bekend. Nog eens 65.000 mensen zijn positief getest op besmetting met het virus. Volgens First Secretary of State Dominic Raab is het dan ook voorbarig om de geldende lockdown op te heffen. De geldende coronamaatregelen in het Verenigd Koninkrijk blijven volgens Raab van kracht tot het land de piek in besmettingen heeft gehad.

cc-foto: Chatham House