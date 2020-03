JoJo Den Haag: coronacrisis, koninklijke excuses en kindvluchtelingen

Bij De Nieuws BV nam deze week Joost Bekendam, politiek redacteur en rising star in de parlementaire journalistiek, plaats tegenover Francisco van Jole voor de rubriek O, O, Den Haag, in plaats van de vertrouwde Peter Kee.

Bekendam ging er gelijk hard in en plaatste Van Jole op een rij met Baudet en Wilders omdat de eindredacteur van Joop net als deze politici kritisch is op het coronavirus-beleid van de regering. Daarna spraken de twee over de verontschuldigingen van de koning voor de militaire excessen tijdens de Indonesische onafhankelijkheidsoorlog. Of liever gezegd, Bekendam hield een uiteenzetting over de rol van premier Rutte.

Tot slot gaat het over de circa 1500 kindvluchtelingen die klem zitten op de Griekse eilanden. Meerdere Europese landen hebben toegezegd kinderen te zullen opnemen maar Nederland heeft daar vooralsnog geen trek in. “Zelfs de premier van Kroatië heeft verklaard dat hij zich niet kan voorstellen dat je dat weigert,” merkt Van Jole op. Volgens Bekendam heeft Nederland al een bijdrage geleverd aan de opvang van vluchtelingen.

