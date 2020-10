Jonge zwaluwen komen vaker om van de honger door klimaatcrisis

Omdat het door de klimaatcrisis vroeger in het jaar warmer wordt, broeden vogels eerder eieren uit. Maar vogels die vroeg in het jaar worden geboren, hebben een veel grotere kans om van de honger om te komen, omdat er dan vaker onvoldoende insecten zijn. Dat schrijven wetenschappers van het Max Planck Instituut en de Universiteit van Cornell in PNAS na jarenlang onderzoek bij boomzwaluwen.

Door de opwarming van het klimaat zijn boomzwaluwen elk decennium drie dagen eerder gaan broeden. Jonge boomzwaluwen hebben door het vroege broedseizoen nu twee keer zo vaak te maken met guur weer als in de jaren zeventig.

Op dagen met lage temperaturen vliegen er veel minder insecten rond. “Zelfs een enkele gure periode kan er al voor zorgen dat de overlevingskansen van jonge zwaluwen met meer dan 50 procent afnemen”, stellen de onderzoekers.

Zij wijzen erop dat de vogelpopulaties die zich met vliegende insecten voeren, zoals verschillende soorten zwaluwen, in Noord-Amerika en Europa sneller krimpen dan andere vogelsoorten. Op termijn kunnen vogelpopulaties door het vroege broedseizoen uitsterven, vrezen de onderzoekers.

cc-foto: Becky Matsubara