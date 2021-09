Jongen (12) stapt naar rechter omdat antivaxx-vader vaccinatie blokkeert

Dat antivaxxers anderen graag in hun vrijheden beperken, is inmiddels wel bekend. Een 12-jarige jongen uit Groningen werd zo tegengewerkt door zijn vader dat hij naar de rechter stapte voor zijn recht op vaccinatie, meldt RTV Noord. De vader, die gescheiden is van de moeder van het kind, gelooft kennelijk allerlei complotverhalen die onder meer verspreid worden via sociale media en weigert in te stemmen met vaccinatie. Het kind woont afwisselend bij een van de ouders.

De jongen zit in de eerste klas van de middelbare school. Hij is zich bewust van de risico’s van het coronavirus en wil de kans op besmetting zo veel mogelijk beperken, valt te lezen in de uitspraak. Bovendien heeft de oma van de tienerjongen uitgezaaide longkanker. Om contact met haar te kunnen hebben, wil de jongen zich graag laten vaccineren. Hij is ervan overtuigd dat het dodelijke gevolgen heeft als hij zijn oma besmet met het coronavirus. De moeder vindt het goed dat haar zoon zich laat vaccineren. Maar de vader verzet zich tegen vaccinatie, en ook tegen elke vorm van testen op corona. Hij is niet overtuigd van de werking van coronavaccins, omdat die zich volgens hem nog in de testfase bevinden. Ook vreest hij dat het vaccin op korte termijn een ernstige hartziekte veroorzaakt en zijn zoon mogelijk onvruchtbaar maakt.

De kinderrechter stelt de jongen in het gelijk omdat de belangen van het kind zwaarder wegen dan de ongefundeerde zorgen van de vader. Rechtspraak meldt over het vonnis:

De rechter stelt voorop dat kinderen wel degelijk corona kunnen krijgen en dat zij er weliswaar gemiddeld minder erg en minder vaak ziek van worden dan volwassenen, maar dat ook kinderen net zo goed ernstig ziek kunnen worden en ook langdurig de gevolgen van die ziekte kunnen ervaren (long-covid). Verder is het risico op het besmetten van anderen significant kleiner bij gevaccineerden dan bij ongevaccineerden. Begrijpelijk maakt de vader zich zorgen over de risico’s van vaccinatie en er is inderdaad een klein risico op ernstige bijwerkingen, zoals de door de vader bedoelde ontsteking van het hartzakje of de harstspier die naar nu verworven inzichten ongeveer voorkomt bij 1 op de 15.000 gevaccineerde jongens van 12 tot 18 jaar. Een ernstige bijwerking die gelukkig goed kan worden herkend en die ook in nagenoeg alle gevallen tot een volledig herstel kan leiden. Het zijn in ieder geval allemaal risico’s die de gezondheidsraad in haar afweging heeft meegenomen voorafgaand aan het geven van het advies om kinderen van 12 tot 18 jaar de mogelijkheid te bieden om voor vaccinatie te kiezen.

De door de vader ervaren risico’s op de lange termijn, missen iedere feitelijke grondslag. Er zijn op dit moment, op grond van de huidige wetenschappelijke inzichten, geen denkbare risico’s op de lange termijn die overeenkomen met de door de vader ervaren zorgen. Gelet op het positieve advies van de gezondheidsraad en de bij vaccinatie betrokken belangen, in het bijzonder de belangen van de minderjarige zoals die hiervoor zijn verwoord, brengen met zich dat de rechter vervangende toestemming geeft die het mogelijk maakt dat de minderjarige zich laat vaccineren. De rechter vindt het belangrijk dat deze vaccinatie ook daadwerkelijk op korte termijn plaatsvindt en dat het belang van de minderjarige bij de vaccinatie op korte termijn zwaarder weegt dan het belang dat wordt gediend met een schorsing door het instellen van hoger beroep of herbeoordeling van zijn beslissing in een executie kortgeding. Om die reden zal de rechter zijn beslissing uitvoerbaar bij voorraad verklaren.

De jongen mag zich meteen laten vaccineren, ook als de vader tegen het vonnis in beroep gaat.