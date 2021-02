Jongens in IJsland kunnen onderwijsniveau meisjes niet bijhouden

IJslandse jongens doen het op school slechter dan meisjes. De afgelopen jaren is de kloof bovendien toegenomen. Zo halen meer meisjes dan jongens een gymnasiumdiploma: 60 versus 40 procent. Dat meldt Iceland Monitor.

In het hoger onderwijs doen mannen het nog slechter. Studeerden er in 1985 nog evenveel mannen als vrouwen af, inmiddels is slechts 34 procent van de afgestudeerden van het mannelijk geslacht.

Een belangrijke oorzaak voor het verschil is dat de leesvaardigheden van jongens flink achterblijven bij die van meisjes. In 2018 zakte maar liefst 34 procent van de 15-jarige IJslandse jongens voor de door de OESO ontwikkelde leestest.

Het sociaaldemocratische parlementslid Helga Vala Helgadóttir heeft de regering afgelopen week opgeroepen om meer te doen om de leerachterstanden van jongens weg te werken. Zij vraagt zich af of de schooldagen wellicht te lang zijn voor jongens en of zij mannelijke rolmodellen missen. De meeste docenten op IJslandse scholen zijn vrouwen.