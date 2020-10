Jongeren feesten door ondanks strikte coronamaatregelen

Een groep studenten in Rotterdam heeft vrijdagnacht een feest gegeven, in strijd met de geldende coronamaatregelen. Dat meldt het AD. Toen de politie ter plaatse kwam, probeerde de groep van 27 feestgangers zich te verstoppen.

Het AD schrijft:

De agenten lieten zich niet weghouden en besloten naar de achterkant van het pand te lopen. Daar zagen ze tientallen jongeren verstopt zitten in de tuin. Ook bleek dat studenten zich in het huis hadden verstopt. Zo viste de politie drie mensen onder een bed vandaan en twee mensen van het dak.

Ook in het Gelderse Angelo werd een illegaal feest gegeven. Volgens Omroep Gelderland kwam er een tip binnen via Meld Misdaad Anoniem. Bij inspectie bleken er zo’n twintig jongeren aanwezig te zijn. Het feest is direct ontruimd en de politie heeft de locatie in de gaten gehouden om te voorkomen dat het later op de avond alsnog verder zou gaan. Zowel in Rotterdam als in Angelo kregen alle aanwezigen een boete.

