Jongerenorganisatie FvD royeert klokkenluiders om lekken extreemrechtse apps

De jongerenorganisatie van Forum voor Democratie, JFVD, heeft de klokkenluiders geroyeerd die eerder dit jaar aan de bel trokken wegens extreemrechts gedachtengoed binnen de club. Dat meldt de Volkskrant dinsdag. De krant heeft de royementsbrieven in handen, die zijn op 17 september verstuurd.

Volgens het JFVD-bestuur hebben de klokkenluiders geprobeerd de partij ‘binnen te dringen en druk uit te oefenen op het bestuur’. Ook worden ze ervan beschuldigd ‘wanorde binnen de organisatie’ te hebben geschept. Het wordt de klokkenluiders niet in dank afgenomen dat ze met de extreemrechtse, racistische en antisemitische berichten naar de pers zijn gestapt.

Eind april publiceerde HP/De Tijd een artikel waarin de inhoud van een appgroep van de JFVD openbaar werd gemaakt. Daarin werden verschillende antisemitische berichten gedeeld en werd lovend gesproken over het nationaalsocialisme en over de extreemrechtse terrorist en kindermoordenaar Anders Breivik. Ook schreef een van de leden ‘letterlijk iedere ideologie’ te steunen die Nederland ‘weer 95% blank maakt met 0% moslims’.

De voorzitter van de JFVD, Frederik Jansen, is bij de komende Tweede Kamerverkiezingen in maart 2021 de nummer 7 op de lijst van Forum voor Democratie. In mei van dit jaar bleek uit rechtbankstukken in bezit van opnieuw HP/De Tijd dat Jansen door een oud-werkgever beschuldigd wordt van het ‘relativeren van de Holocaust en het verheerlijken van de economische politiek van het Derde Rijk’. Ook bleek dat Jansen het mailadres van toenmalig Commissaris van de Koning, Jacques Tichelaar, had vervalst. Die deed vervolgens aangifte van identiteitsfraude tegen Jansen.