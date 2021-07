Jort Kelder: Ik financierde inderdaad de propaganda van Forum voor Democratie

Jort Kelder heeft toegegeven dat hij inderdaad een van zijn redactiemedewerkers propagandafilmpjes van Forum voor Democratie heeft laten maken, waar hij uit eigen zak voor betaalde. Kelder bekende dat in zijn eigen podcast, zo ontdekte het onvolprezen MediaCourant dat ernaar geluisterd heeft. Vorige week was het FvD-voorman Baudet zelf die in een andere podcast uit de doeken deed hoe de campagne in de begindagen van Forum vorm kreeg.

De onthulling was een opmerkelijke, niet alleen omdat Kelder als journalist en NPO-programmamaker actief betrokken was bij de promotie van de nieuwe, extreemrechtse partij, maar vooral ook omdat de filmpjes te zien waren in talkshows waar Kelder vervolgens zelf als politiek duider te gast was.

Jort Kelder raakt een gevoelige snaar. ''Jullie soort mensen in Den Haag.'' #jinek pic.twitter.com/TE32x0q3wm — KRO-NCRV talkshow M (@Talkshow_M) July 6, 2017

Hoewel Kelder nu toegeeft dat hij zijn medewerker heeft betaald om de filmpjes voor Baudet te maken, ontkent hij zelf een financiële band met Forum of Baudet te hebben. Ook zegt hij dat het financieren van het campagnemateriaal geen invloed heeft gehad op zijn eigen objectiviteit als politiek duider destijds. ‘Ik heb eerlijk gezegd die filmpjes helemaal nooit gezien’, aldus de huidige presentator van Op1 en voorheen van Buitenhof die ook vindt dat er een heksenjacht gaande is en zegt dat je als kennis van Baudet niet bij de publieke omroep mag werken.