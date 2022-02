Joshua Nolet: Mannen, kijk ook eens naar je eigen grensoverschrijdend gedrag

De uitzending van BOOS over grensoverschrijdend gedrag bij The Voice of Holland, lijkt de deur wagenwijd open te hebben gezet voor een nieuwe #MeToo-golf. Sinds de veelbesproken uitzending hebben onder meer Ajax-directeur Marc Overmars en politievakbond Gerrit van de Kamp hun functie neer moeten leggen wegens onoorbaar gedrag richting vrouwen. Ook de reacties op rapper Lil Kleine die zijn vriendin mishandelde, kunnen in dat licht worden gezien.

Zanger Joshua Nolet van de band Chef’Special merkt op dat het bij mannen onderling opvallend stil blijft. Ja, er is veel kritiek op de grote namen zoals bovengenoemden, en bijvoorbeeld Ali B en Marco Borsato. Maar wanneer het gaat om de hand in eigen boezem steken, klinkt er plots minder kritiek. Schuldig, dat zijn immers de anderen. Maar is dat wel zo?

Nolet probeert met een video op Instagram ‘iets […] toe te voegen aan het gesprek’. Hij wijst erop dat veel mannen wat vaker stil zouden moeten staan bij hun eigen gedrag: ‘Als man stilstaan bij jezelf en of je ooit over een grens bent heengegaan van een meisje of een vrouw. Het is ingewikkeld, maar het is het waard.’ Volgens Nolet betekent grensoverschrijdend gedrag niet direct dat je je aan grof seksueel geweld schuldig maakt, maar dat je evengoed een grens bent overgegaan. Tijd voor wat bezinning dus en jezelf de vraag te stellen of die grenzen wel in goede handen zijn bij jou: ‘Het is ingewikkeld, maar het is het waard.’