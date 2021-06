Journalistieke prijs hield vertrek jurylid Sywert stil

Mondkapjeswoekeraar en voormalig gemeenteambtenaar Sywert van Lienden is met stille trom vertrokken uit de jury van de journalistieke Anne Vondelingprijs. Dat heeft juryvoorzitter Jan Schinkelshoek dinsdag laten weten, nadat op sociale media ophef was ontstaan over deelname van Van Lienden.

Sywert van Lienden zit in de jury van de prestigieuze Anne Vondelingprijs 2021, de prijs voor de beste politieke journalistiek. Can’t make this shit up. pic.twitter.com/s8hL5AXifo — Avinash Bhikhie (@AvinashBhikhie) June 1, 2021

Volgens Schinkelshoek is Van Lienden zelf opgestapt nadat hij zelf zag aankomen dat er een ‘mediastorm’ zou ontstaan zodra onvermijdelijk bekend werd hoeveel geld hij had verdiend aan zijn omstreden mondkapjesdeal met het ministerie van VWS. Dat gebeurde maandag, toen onderzoeksplatform Follow The Money achterhaalde dat Van Lienden ruim 9 miljoen euro had weggeschreven via een speciaal daarvoor opgerichte holding. Dat gebeurde na wekenlang wegduiken van Van Lienden, nadat De Volkskrant onthulde dat hij helemaal niet ‘om niet’ had gehandeld – zoals hijzelf lange tijd beweerde – maar er grof geld mee had verdiend.

De Anne Vondelingprijs voor de beste journalistieke productie wordt uitgereikt op 23 juni en is vernoemd naar voormalig politicus Anne Vondeling (1916-1979), die een strijd voerde ‘tegen de verloedering van de Nederlandse taal’. De prijs bestaat uit een beeldje van Vondeling en ook is er een geldbedrag van 2500 euro mee gemoeid. Wat Sywert van Lienden, behalve handelaar in ondeugdelijke mondkapjes ook oud-gemeenteambtenaar, in de jury deed, is onduidelijk.