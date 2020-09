Justitie haalt officier van zaak tegen racistische bedreigers na hetze

Het Openbaar Ministerie heeft besloten officier van justitie Jacobien Vreekamp niet langer de zaak te laten doen tegen 25 mensen die worden verdacht van het bedreigen en beledigen van journalist Clarice Gargard. Dat gebeurde nadat verscheidene media zich afgelopen weekend op sleeptouw lieten nemen door een Twitter-account dat in het leven is geroepen om bedreigingen uit te lokken.

Vreekamp kwam onder vuur te liggen vanwege de beslissing van Justitie om rapper Akwasi niet te vervolgen vanwege zijn dreigementen aan het adres van een fictief personage, Zwarte Piet. Het Openbaar Ministerie vond de uitlatingen van Akwasi weliswaar ‘opruiend’, maar besloot tot een voorwaardelijk sepot omdat de rapper publiekelijk afstand nam van zijn woorden. Daarmee wordt volgens Justitie ‘het grootste maatschappelijke effect’ bereikt. “Akwasi heeft een grote achterban en kan door middel van een statement bij die achterban de boodschap afgeven dat geweld onacceptabel is.”

Het voorwaardelijk sepot voor Akwasi en de betrokkenheid daarbij van officier Vreekamp schoot de beheerder van een anoniem extreemrechts Twitter-account in het verkeerde keelgat. Volgens de Twitteraar die persoonlijke informatie verspreidt van linkse activisten, journalisten en wetenschappers in de hoop dat anderen hen vervolgens lastigvallen en bedreigen, zou er sprake zijn van belangenverstrengeling: Vreekamp heeft met een andere zwarte man die tegen Zwarte Piet is, Mitchell Esajas, in het bestuur gezeten van het Meldpunt Discriminatie Regio Amsterdam (MDRA).

Vizieroplinks is een anoniem account dat hele extreme bedreigingen uitte naar veel mensen. Er is diverse malen aangifte gedaan tegen deze persoon. Natuurlijk is @fvdemocratie fan en retweet het account, bedriegingen uitten naar linkse lui is pas echte democratie @Isa_Yusibov pic.twitter.com/CWFj77c3a8 — Robert van der Noordaa (@g900ap) September 13, 2020

Onder meer de NOS plaatste op basis van ‘berichten op internet’ vervolgens een artikel waarin twijfel werd gezaaid over de ‘onafhankelijkheid’ van Vreekamp. Die onafhankelijkheid zou in het geding zijn omdat Vreekamp ook buiten haar werk voor Justitie tegen racisme is.

Hallo @NOS. Waarom gebruiken jullie dit account als bron, dat slechts als doel heeft mensen te intimideren? Nu die Officier van Justitie, eerder vele anderen waaronder ikzelf. Leg eens uit. pic.twitter.com/n1sJhywbhk — Chris Aalberts (@ChrisAalberts) September 13, 2020

Het Openbaar Ministerie nam het zondagavond op voor Vreekamp en de beslissing om Akwasi niet te vervolgen. Volgens het OM is er geen sprake van conflicterende belangen. Officieren worden juist aangemoedigd om nevenfuncties te vervullen, “om ervoor te zorgen dat het openbaar ministerie middenin de samenleving kan functioneren”.

Desondanks besloot de parketleiding van het OM Amsterdam om Vreekamp van de zaak tegen de bedreigers van Gargard af te halen. “De parketleiding staat volledig achter Vreekamp en heeft alle vertrouwen in haar, maar omdat zij nu zo in de schijnwerpers is komen te staan zou haar aanwezigheid de aandacht kunnen afleiden van de inhoud van de zaak”, stelt het OM in een verklaring.

Gargard moest die beslissing van het OM uit de media vernemen. Haar advocaat Sidney Smeets spreekt van een ‘epic fail’. “Ik kan dit mijn cliënte ook niet meer uitleggen.”

Are you fucking kidding me? Wtf heb ik met bizarre extreemrechtse frame te maken dat iedereen reproduceert. Dus nu zijn alle zwarte mensen die tegen racisme zijn verdacht en moet ik in het AD lezen dat de officier die aan mijn zaak werkte eraf gehaald is?https://t.co/ircMEguJzW — Clareesi (@ClariceGargard) September 13, 2020

Gargard ontving in november 8.000 haatreacties toen ze op Facebook een livestream plaatste van een protest van Kick Out Zwarte Piet. Er werd onder meer gedreigd met vuurwapens tegen de KOZP-activisten. Justitie besloot de ernstigste gevallen van bedreiging en belediging te vervolgen. Overigens werd ook in deze zaak in vijf gevallen besloten tot een voorwaardelijk sepot omdat verdachten spijt betuigden voor hun acties.