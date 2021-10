Justitie start onderzoek naar stichting van viruswaanzinnige Willem Engel

Dat Willem Engel een viruswaanzinnige is mag bekend zijn, de vraag is of hij officieel ook een pandemieprofiteur is. Het Openbaar Ministerie heeft daartoe een onderzoek geopend naar de Stichting Viruswaarheid, voorheen Viruswaanzin, van de corona-ontkenner. De als een soort sekteleider opererende Engel is in opspraak geraakt doordat hij geld van donateurs gebruikte om privé een stuk grond in Spanje aan te kopen. Het gaat om een bedrag van 50.000 euro. Engel zelf verklaarde nadat de transactie bekend werd dat het een lening betrof en er niets is gebeurd dat juridisch niet in de haak is. Justitie wil er nu het fijne van weten, schrijft het AD.

Volgens de betrokken officier van justitie Otto van der Bijl valt het onderzoek naar Viruswaarheid onder het toezicht op rechtspersonen dat in handen is van het Functioneel Parket. “Zodra wij door betrokkenen of via de publiciteit worden gewezen op een stichting waar mogelijk niet conform de statuten wordt gehandeld, dan doen we daar navraag naar en vragen we bijvoorbeeld de administratie op”, reageert de officier na vragen van de krant.

De rekeningen van Engel en zijn stichting werden door ING bevroren toen de verdachte overboeking ontdekt werd. Engel betaalde de lening terug. De rechter beval ING daarop de rekeningen weer vrij te geven.

Justitie stelt dat het onderzoek een civiele zaak betreft, er is geen sprake van een strafrechtelijke kwestie.