Justitie start strafrechtelijk onderzoek naar pandemieprofiteur Sywert van Lienden c.s.

Onder leiding van het Openbaar Ministerie (OM) is de FIOD een strafrechtelijk onderzoek gestart naar, onder meer, Stichting Hulptroepen Alliantie en drie daarbij betrokken natuurlijke personen. Deze Stichting werd in het voorjaar van 2020 opgericht met als doel om Nederland ‘belangeloos’ van meer mondkapjes te voorzien. Aanleiding voor het onderzoek is de aangifte die uitzendbureau Randstad eind december 2021 heeft gedaan. Het OM noemt geen namen maar de drie personen van de zogenaamde non-profitorganisatie zijn Sywert van Lienden, Camille van Gestel en Bernd Damme.

Het Openbaar Ministerie verklaart:

Stichting Hulptroepen Alliantie werd in het voorjaar van 2020 opgericht als een non-profit organisatie die, naar eigen zeggen, in staat was op korte termijn primair voor de zorg in een groot aantal mondkapjes te voorzien. De (voormalig) bestuurders van de Stichting communiceerden in de media herhaaldelijk dat zij zonder winstoogmerk handelden. Naar aanleiding hiervan besloot Randstad haar bijdrage te leveren door personeel uit te lenen aan de Stichting zonder hiervoor kosten in rekening te brengen. Later bleek echter dat de (voormalig) bestuurders, naast de Stichting, ook een besloten vennootschap hadden opgericht die werd gebruikt bij de inkoop en verkoop van mondkapjes. Met deze vennootschap werd winst gegenereerd. Het door Randstad ingezette personeel zou, zonder hun medeweten, ook ingezet zijn voor de activiteiten van deze BV.