Kaag bij rechtszaak doodsbedreiger: ‘Woorden leiden helaas tot daden’

Dinsdag is de 43-jarige Erik van Z. veroordeeld tot vijf maanden celstraf voor het met de dood bedreigen van D66-leider Sigrid Kaag en demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge. Kaag was zelf ook aanwezig in de rechtszaal, waar ze een verklaring aflegde. Daarin vroeg ze zich hardop af hoe veilig zij en haar gezin nog zijn.

De in Spanje wonende Van Z. schreef op 30 september in een open D66-groep op Facebook: ‘Bij deze geef ik u de melding dat ik voor vanavond 24.00 uur Sigrid Kaag ga aanvallen en zo ga verwonden dat ze of dood is, of nooit meer haar functie kan uitvoeren.’ Twee weken eerder had dezelfde man op soortgelijke wijze ook demissionair minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge bedreigd. Hij schreef daar onder meer dat hij kogels bedoeld voor De Jonge zou betalen.

Waar De Jonge wel aangifte deed, maar zijn bedreiger ‘geen podium’ wilde geven door zelf bij de rechtszaak te zijn, besloot Kaag wel gebruik te maken van haar spreekrecht als slachtoffer. Op Instagram schreef ze daarover:

‘Op sociale media lees ik veel haatdragende taal aan mijn adres. Tot vandaag heb ik het laten komen en gaan, omdat het patroon van intimidatie en bedreiging aan het adres van publieke personen stilzwijgend geaccepteerd lijkt te zijn.

Maar vandaag wil ik vertellen over wat het met mij doet. Niet omdat ik denk dat het mijn persoonlijke zorg wegneemt, maar omdat ik de verantwoordelijkheid voel om een bijdrage te leveren aan het doorbreken van het patroon. Vandaar dat ik zojuist in de rechtbank gebruik heb gemaakt van mijn spreekrecht.

Je kunt over zo’n bedreiging natuurlijk altijd zeggen: trek het je niet aan. Het hoort erbij. Het is normaal. Alle politici maken het mee. Het is zo erg nog niet. Maar het is niet normaal. Woorden doen ertoe. Woorden kunnen net zo goed verwonden als ze kunnen helen.

En woorden leiden helaas vaak tot daden.’

Tijdens haar gesproken verklaring zei Kaag bang te zijn haar post open te maken en dat haar kinderen bang zijn om naar huis te komen ‘doordat het familiehuis niet meer een veilige plek is door de baan van hun moeder’. Ook durft Kaag niet meer naar buiten om de honden uit te laten. Kaag verwees ook naar oud-D66-leider Els Borst die door een extremist is vermoord, naar de voortdurende bedreigingen aan het adres van PVV-leider Wilders, leraren en politieagenten en ‘met name vrouwen met ideeën, talent en ambitie die ontmoedigd raken door de vrouwenhaat online.’

Van Z., die werd aangehouden tijdens een bezoek aan Nederland, verweerde zich door te zeggen dat hij het simpelweg niet eens was met de coronamaatregelen en in ‘een opwelling van woede’ handelde. De rechter rekende Van Z. de bedreigingen zwaar aan. Waar het Openbaar Ministerie vier maanden celstraf had geëist, kreeg Van Z. er vijf, waarvan twee voorwaardelijk. Ook werd zijn mobiele telefoon verbeurdverklaard. Kaag liet na afloop weten tevreden te zijn met het vonnis.