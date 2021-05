Kaag geeft Rutte lesje in toepassing internationaal recht

Sigrid Kaag heeft met een tweet de juridische desinformatie rechtgezet die demissionair premier Rutte verspreidde rond de militaire operaties die het Israëlische leger uitvoert tegen de Palestijnse bevolking. Rutte sprak na de geweldsuitbarsting in een omstreden tweet de steun van de Nederlandse regering uit voor “het recht van Israël op zelfverdediging, binnen de grenzen van het internationaal recht en proportionaliteit”. Hij veroordeelde de inzet van militaire middelen door de gewapende tak van Hamas maar niet het geweld van het Israëlische leger. Dat deed de demissionair premier, VVD-leider, fractievoorzitter en Tweede Kamerlid, die het onderscheid tussen al die functies niet altijd even duidelijk aangeeft, vermoedelijk als premier.

Sigrid Kaag reageerde enkele uren later met een tweet die vrijwel het tegenovergestelde beweert: “Onze grondwet vraagt dat wij alle schendingen van het internationaal recht benoemen en tegengaan. Daar past geen selectiviteit.” De D66-leider en minister van Buitenlandse Handel voegde aan haar statement de hashtag #D66 toe.

Weer een nacht vol beschietingen. Stop het geweld. Bescherm burgers. Israëliërs én Palestijnen. Onze grondwet vraagt dat wij alle schendingen van het internationaal recht benoemen en tegengaan. Daar past geen selectiviteit. Het gaat om vrede en veiligheid voor eenieder. #D66 — Sigrid Kaag (@SigridKaag) May 15, 2021

De uitleg dat het recht geldt voor allen en niet selectief toegepast mag worden is een overduidelijke correctie op de woorden van Rutte. Het kabinet lijkt daarmee lijnrecht over tegenover elkaar te staan in de houding ten opzichte van het militaire geweld terwijl de onderhandelingen over een nieuwe regering nog steeds niet op gang zijn gekomen.

De commissaris mensenrechten van de Verenigde Naties Michelle Bachelet veroordeelt het geweld tegen burgers door zowel het Israëlische leger als de Palestijnse militie en roept op tot de-escalatie.