‘Kaag had zelf Nobelprijs kunnen krijgen, als ze Afghanen had gered’

Kee & Van Jole bespreken zoals iedere week de actuele politieke stand van zaken bij De Nieuws BV, onder leiding van Natasja Gibbs. Voor zo ver het tenminste mogelijk is de gebeurtenissen bij te houden. Van Jole bekent desgevraagd dat hij immuun lijkt te worden voor corona-persconferenties. “Ze voelen steeds meer als de spreekwoordelijke lange tunnel.”

Maar eerst gaat het over de ministers Kaag, Bijleveld en de chaotische aftocht uit Afghanistan. De Kamer heeft daar opheldering over gevraagd, er staat voor vandaag een debat gepland maar de benodigde stukken zijn pas op het allerlaatste moment vrijgegeven. “Je kunt zien dat ze al uren eerder klaar waren maar pas aan het einde van de avond naar de Kamer zijn gestuurd. Natuurlijk vragen Kamerleden zich af waarom dat zo is,” legt Kee uit. Volgens Van Jole is het onderdeel van het rookgordijn dat wordt opgetrokken en zit Kaag nu in dezelfde positie als Rutte op 1 april. Een motie van wantrouwen zal ze overleven maar een motie van afkeuring is goed mogelijk. “Dan staan Rutte en zij weer quitte. En ik kan het niet genoeg benadrukken, daar gaat het al maanden over, het conflict tussen Kaag en Rutte.”

Kaag heeft volgens Kee heel wat uit te leggen. Hij memoreert haar uitspraak dat niemand wist dat de regering in Kaboel zo snel zou vallen. “Wie dat voorzag, had volgens haar recht op de Nobelprijs. Nou, dat bleek door velen voorzien te zijn.” Van Jole vraagt zich hardop af hoe het kan dat Kaag de Afghanen in de steek heeft gelaten. Daar kan volgens hem alleen maar de hand van Rutte achter zitten. Die wil de komst van vluchtelingen voorkomen. “De vraag is waarom ze de ambassadeur daar met een Sophie’s Choice heeft opgezadeld – je mag drie mensen kiezen en de rest valt in handen van de Taliban – en niet gewoon zelfstandig heeft doorgezet. Dan was ze zelf in aanmerking gekomen voor de Nobelprijs.” Van Jole wijst er ook nog op dat Nederland de traditie heeft medewerkers in de steek te laten. “Van Molukkers, de tolken in Srebrenica tot nu weer. Het is een Nederlandse houding.”

Het gaat ook nog over Pieter Omtzigt. Kee vertelt hoe het ex-Kamerlid glorieus een rentree in het parlement maakt en met zijn neus in de boter valt. Van Jole merkt op dat Omtzigt geen ondersteuning heeft als gevolg van de nieuwe regels om zetelroof tegen te gaan. “Hij zou een leger van vrijwilligers moeten verzamelen die hem gaan helpen al die documenten door te nemen. Duizend studenten of zo.”