Kaag kiest Rutte IV: ‘Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen’

D66 kiest ervoor te onderhandelen over een voortzetting van het demissionaire kabinet-Rutte III in plaats van te mikken op nieuwe verkiezingen. Dat heeft partijleider Sigrid Kaag donderdag gezegd tijdens een persconferentie. Volgens Kaag heeft de partij haar kiezers beloofd ‘verantwoordelijkheid te nemen’ en daarom in te zetten op een vervolg van het kabinet dat moest aftreden vanwege het toeslagenschandaal.

Kaag wees erop van meet af aan een voorkeur te hebben gehad voor een progressiever kabinet, waaraan ook GroenLinks en de PvdA deelnamen. Beide linkse partijen werden echter uitgesloten door VVD en CDA. Na een bijzonder lange impasse besloot Kaag daarom zelf de politieke blokkade ten opzichte van de ChristenUnie op te heffen, maar dat bood volgens haar ook ‘niet het gewenste resultaat’, daarmee doelend op de weigering van de twee rechtse partijen om met een links blok in zee te gaan.

Daarmee kwam D66 voor de keuze te staan: nieuwe verkiezingen of inhoudelijke onderhandelingen, aldus Kaag: ‘D66 verkiest onderhandelingen omdat de samenleving daar recht op heeft. Niemand is gebaat bij nieuwe verkiezingen.’ Ook zei Kaag dat er bij een nieuwe gang naar de stembus geen garantie is dat de uitslag dan anders zal zijn. Verkiezingen zijn uitstel, zei Kaag, ‘en speelt daarnaast populisten in de kaart’.