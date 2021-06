Kaag: Radicalisering op politieke flanken brengt levens in gevaar

De toon op de politieke flanken is geradicaliseerd. Dat schrijft D66-leider Sigrid Kaag in een opiniestuk in de Volkskrant. Als voorbeeld noemt ze PVV-voorman Geert Wilders die islamitische Nederlanders wegzet als ‘gif’ en Forum-Kamerlid Gideon van Meijeren die onlangs in de Tweede Kamer een ambtenaar meermaals bij haar volledige naam noemde omdat zij had gewaarschuwd voor het gevaar van extreemrechts, waar Forum voor Democratie zichzelf schijnbaar ook onder schaart.

Kritiek is er ook op de ‘beschonken komkommer’ van Farid Azarkan van DENK, een opmerking in de richting van SP-leider Marijnissen tijdens het debat over institutioneel racisme. Volgens Kaag past dit alles in een trend van ‘escalatie en aantijging’, ‘zonder enig gevoel van verantwoordelijkheid voor feiten’. De D66-leider waarschuwt dat de veiligheid en integriteit van personen in het geding komt door de aanvallen vanaf de flanken. Daarbij trekt Kaag een parallel met het Amerika van Donald Trump waar een toename van haatmisdrijven tegen bijvoorbeeld moslims en Aziatische-Amerikanen te zien was, direct gevolgd op de haat-retoriek van de toenmalige president.

‘Woorden kunnen verwonden en vernietigen,’ schrijft Kaag, ‘maar ook helen en beschermen’. Ze steekt hand in eigen boezem door te zeggen dat ze zelf met een onnodige ‘ad hominem verwijzing naar de peilingen’ op Geert Wilders reageerde, nadat die Kaag had beschuldigd ‘van sympathie voor de terroristen van IS’. Een reactie uit geschoktheid en boosheid, aldus Kaag.

In het opiniestuk roept Kaag haar collega’s op tot ‘vertrouwen en matiging’, omdat dit vervolgens ‘escalatie en polarisatie in de samenleving’ tempert:

De essentie van politiek is voor mij de kunst van het luisteren naar anderen. Het respect en het fatsoen op kunnen brengen om de ander niet bij voorbaat te verdenken. Iedereen wil een beter land, iedereen wil een betere toekomst. Wat dat betekent en hoe we daar komen is een strijd van mensbeelden, maatschappijbeelden en idealen. Maar het mag en kan geen strijd worden van tribalisme, verdachtmaking en verbittering. Waar extremen tegenover elkaar komen te staan, komt de democratie zelf in gevaar.

Geert Wilders liet direct zien dat een oproep tot matiging en deradicalisering aan hem niet besteed is. Op sociale media had hij een reactie van slechts één woord op het verzoeningspleidooi van Kaag: ‘Heks’.