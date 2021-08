Kaag veroordeelt racistische rellen Harskamp, Rutte zwijgt

D66-leider Sigrid Kaag heeft de racistische rellen in Harskamp veroordeeld. Op Twitter contrasteert de demissionaire minister van Buitenlandse Zaken de relschoppers met de Nederlanders die de Afghaanse vluchtelingen wel gastvrij ontvangen. “Dat zijn Nederlandse waarden. Respect, medemenselijkheid en tolerantie.”

Mark Rutte heeft de rellen op het moment van schrijven nog niet openlijk veroordeeld. Tineke Ceelen van Stichting Vluchteling riep de demissionaire minister-president dinsdagavond wel op dat te doen. Ook nodigde ze de VVD-leider uit voor een bezoek aan Harskamp.

Oorlogsjournalist Hans Jaap Melissen, die dinsdagavond een bezoek bracht aan de plaats omdat zijn tolk in het opvangcentrum zit, beschrijft op Twitter hoe agressief de ‘demonstranten’ zich gedroegen. Ze gooiden onder meer vuurwerk naar zijn auto, waarin zijn zoontje zat.

(2) niet verkracht gaan worden. Wat moeten die lui hier, etc. Er werd met vuurwerk gesmeten, ook in de richting van mijn auto, waar mijn zoontje nog in zat (ik stond ernaast). Ik ben de discussie maar kort aan gegaan, ik geloof overigens

— Hans Jaap Melissen (@HansJMelissen) August 24, 2021