Kaag voelt zich bedrogen door Rutte

D66-leider en demissionair minister van Buitenlandse Zaken Sigrid Kaag heeft in een lezing uitgehaald naar VVD-leider Mark Rutte die loze beloften debiteert, het klimaatbeleid saboteert en de vorming van een nieuw kabinet traineert. Kaag, die bij de verkiezingen van maart haar partij een verrassend grote winst bezorgde en daarmee de politieke verhoudingen veranderde, noemde haar rivaal en coalitiegenoot Rutte niet bij naam maar het was voor iedereen duidelijk over wie ze had. De Volkskrant constateert dat ze de visie van Rutte op het klimaat “ridiculiseerde”.

Kaag toonde zich ook zeer kritisch over het Nederlandse klimaatbeleid, dat volgens haar ‘nog steeds hopeloos achterloopt op de rest van Europa’. Zonder hem bij naam te noemen ridiculiseerde Kaag daarbij Ruttes recente uitspraak dat het klimaatbeleid ‘haalbaar en betaalbaar’ moet blijven. ‘Haalbaar en betaalbaar is het nieuwe argument om niets of weinig te doen’, meent de D66-leider. Ook op andere momenten liet Kaag doorschemeren weinig op te hebben met haar beoogd coalitiegenoot Rutte. Zo tonen de toeslagenaffaire en het gebrekkige ‘coronacrisismanagement’ volgens de D66-leider aan dat er nog genoeg te leren is op het gebied van ‘medemenselijkheid, betrouwbaarheid, openheid en effectief bestuur’. Kaag: ‘Dat geldt ook voor degenen die om het hardst roepen hoe onwijs gaaf ons landje is. Veel te lang hebben we ons in de verdoving van de zelfgenoegzaamheid laten sussen.’

De NOS signaleert dat Kaag premier Rutte, die al bijna elf jaar over Nederland regeert, verwijt dat hij niets indrukwekkends tot stand heeft gebracht.

Zonder hem expliciet te noemen, uitte ze forse kritiek op de demissionaire premier. “Leiderschap is voor mij het tegenovergestelde van regelen en ritselen zonder visie.” Rutte zei een aantal jaren geleden dat visie wat hem betreft is als de olifant die het zicht belemmert. Later had hij spijt van die uitspraak. Kaag haalde in haar toespraak ook een topambtenaar aan die zichzelf de vraag stelde of de overheid de afgelopen twintig jaar nog iets groots tot stand heeft gebracht. “Hoe graag hij ook ongelijk zou hebben; hij kon niets verzinnen. Ik ook niet. Hoelang ik erover nadenk”, zei Kaag.

De D66-leider heeft ook kritiek op de weigering van Rutte om met de linkse partijen GroenLinks en PvdA een coalitie te willen vormen. De VVD-leider wijst samenwerking op “niet-inhoudelijke gronden” stelselmatig af. Kaag noemt dat “moeilijk te bevatten”. Rutte sloot in 2010 een coalitieakkoord met de PVV, de eerste keer sinds WO II dat extreemrechts toegang kreeg tot de regering. PVV-leider Wilders werd later tot in hoogste instantie veroordeeld wegens discriminatie, wat een nieuwe samenwerking nu voor Rutte belemmert. De D66-leider beklaagt zich er over dat de formatie gehinderd wordt door het veel te hoge gehalte “Haags gedoe” waardoor er voor inhoud te weinig aandacht is. En dat: “politiek hier wordt bedreven door koffie te drinken, relaties te managen, en binnenskamers spelletjes te spelen met partijpolitieke emotie”.

Kaag twijfelt aan de oprechtheid van de premier als het gaat om de vorming van een nieuwe regering. “Misschien was ik al die tijd al te goedgelovig. Ik dacht dat het menens was, werken vanuit de inhoud.” Eerder dit jaar tijdens de ‘functie elders’-crisis, waarbij duidelijk werd dat Rutte gelogen had over de formatiegesprekken, weigerde Kaag een motie van wantrouwen tegen hem te steunen. Volgens de VVD-leider was er overigens geen sprake van een leugen maar functioneerde zijn geheugen op dat gewraakte moment niet goed.

De toespraak van Kaag maakt vooral duidelijk hoe groot de afstand tussen de D66-leider en Rutte is, constateert De Volkskrant. Kaag stelt dat Rutte er werk van moet maken om het vertrouwen terug te winnen, met name van links. “Een goed kabinet in de Nederlandse traditie is een kabinet dat uit conservatieve en progressieve krachten bestaat. Een evenwichtig kabinet dus.”

NRC schrijft:

D66-leider Sigrid Kaag heeft de schuld van het mislukken van de formatie bij de VVD gelegd. Kaag gebruikte de jaarlijke HJ Schoo-lezing om hard uit te halen naar haar beoogde coalitiegenoot. Ze verweet demissionair premier Mark Rutte (VVD) niet alleen de formatie te hebben laten klappen, maar betichtte hem ook van „politieke bijziendheid”, en hield hem verantwoordelijk voor de bestuurscultuur in Den Haag.

De HJ Schoo-lezing, vernoemd naar de oud-hoofdredacteur van Elseviers Weekblad, wordt door media gezien als de onofficiële aftrap van het parlementaire jaar. De lezingen worden veelal gekenmerkt door het aanjagen van vrees voor migratie dan wel migranten. De naamgever was een van de stemmen die problemen rond migratie als “de schuld van links” framede.

De naamgever van de lezing, Elsevier-redacteur H.J. Schoo, was geen groot fan van diversiteit. Beschreef het anti-discriminatiebeginsel als een soort dystopisch indoctrinatiemiddel. https://t.co/LOnR04IxhV pic.twitter.com/AcX9TlC7Ny — Merijn Oudenampsen (@dewaremerijn) September 6, 2021

Kaag ging niet mee in die traditie en ook dat viel op.

Het is een verademing om een keer een HJ Schoolezing te horen die niet racistisch is. — Nadia Bouras (@NadiaBouras) September 6, 2021

Pieter Klein, de RTL-journalist die samen met Trouw-collega Jan Kleinnijenhuis de toeslagenaffaire onthulde, constateert naar aanleiding van de woorden van Kaag dat de VVD nog steeds niet de werkelijkheid onder ogen wil zien:

Er is veel debat mogelijk over de speech van @SigridKaag Tegelijk: als dit de opvatting is in VVD-kring, is dan een minderheidskabinet of extraparlementaire variant mogelijk? Betwijfel ik. Ondertussen stikt de VVD nog steeds van woede over het ‘functie elders-debat’ 1/2 https://t.co/Rj3c0YZyn1 — pieter klein (@pieterkleinrtl) September 6, 2021

