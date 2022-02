Kabinet: anderhalve meter en thuiswerkadvies weg, horeca open tot 1 uur

Het kabinet wil volgende week af van de anderhalve meter en het thuiswerkadvies. Ook zou de horeca weer tot 1 uur ’s nachts open mogen blijven. Dat bericht de NOS op basis van een nog niet verstuurde brief van minister Ernst Kuipers.

Het nieuwe beleid moet volgende week vrijdag (18 februari) ingaan. Vanaf die dag is op locaties met minder dan 500 bezoekers een vaste zitplaats niet langer verplicht. Ook vervalt het advies om thuis maximaal vier mensen te ontvangen.

Het is nadrukkelijk nog wel een voorstel, want als uit nieuwe cijfers blijkt dat er nog te veel besmettingen zijn, moet het plan worden uitgesteld. “Het kabinet geeft aan wat er maximaal kan”, aldus een bron. “Maar pas na advies van het OMT is zeker of het ook kan en gaat gebeuren.”