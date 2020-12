Kabinet bijeen voor onverwachts extra corona-overleg

Een deel van het kabinet komt zondag onverwachts bijeen voor een extra ingelast corona-overleg in het Casthuis. Dat meldt Nu.nl. De reden is het aantal coronabesmettingen dat de afgelopen week sterk is opgelopen.

Sinds het begin van de tweede coronagolf zijn de bijeenkomsten op het Catshuis op zondag geen wekelijks terugkerend overleg meer. Dat gebeurt nu alleen nog voorafgaand aan de persconferenties. Afgelopen dinsdag zei premier Rutte te vrezen dat er nog voor de kerst overlegd moet worden over nieuwe maatregelen als de besmettingscijfers niet zouden dalen.

Zondag zullen de bij de coronacrisis betrokken bewindspersonen aanwezig zijn. Zij worden daar bijgepraat door verschillende deskundigen, waaronder RIVM-directeur Jaap van Dissel. De afgelopen dagen werden er bijna 9.000 nieuwe besmettingen per dag geregistreerd. Het zijn de hoogste aantallen sinds eind oktober, toen de piek van de tweede golf werd bereikt.