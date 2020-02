Kabinet breekt overleg af na dreigementen Farmers Defence Force

Het kabinet heeft een overleg met de boerenorganisaties over de stikstofcrisis woensdag afgebroken. Premier Mark Rutte en minister Carola Schouten zijn zeer ontstemd over een bericht van Farmers Defence Force. De club van boze boeren bedreigt in de verklaring andere belanghebbenden die de sector “als een Judas” zouden willen verraden. “Een ieder die de sector nu verraadt, zal dat weten.”

Dit is het bericht met dreigende taal van Farmers Defence Force waar ⁦@MinPres⁩ en ⁦@carolaschouten⁩ zo boos over zijn. Overleg met boeren over stikstof is nu afgebroken tot er excuses komen en de dreigementen worden teruggenomen. pic.twitter.com/SgAS3qU4lS — Ireen Oostveen (@IreenOostveen) February 5, 2020

Het kabinet noemt dergelijke bedreigingen niet aanvaardbaar, meldt de NOS.

Rutte en Schouten zeggen dat er pas weer gepraat wordt als er excuses komen en de dreigementen van tafel gaan. Aan tafel zaten vanmiddag een vertegenwoordiger van LTO, de voorzitter van het Landbouwcollectief, een vertegenwoordiger van Farmer Defence Force en een vertegenwoordiger van de nertsenfokkers. Na een klein uur werd het overleg afgebroken.

Farmers Defence Force maakt zich vaker schuldig aan het intimideren van al dan niet vermeende tegenstanders. In oktober vorig jaar verklaarden Brabantse CDA’ers dat ze te maken hadden met ‘persoonlijke bedreigingen’ afkomstig van Farmers Defence Force. Commissaris van de Koning in Brabant Wim van de Donk veroordeelde destijds het ‘openlijk dreigen met geweld’. Het CDA besloot in december uit het college van Gedeputeerde Staten in Brabant te stappen.