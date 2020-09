Kabinet: cafés eerder dicht in het westen van het land

In zes veiligheidsregio’s in het westen van Nederland moeten de cafés eerder sluiten. Om middernacht gaan de lichten aan en de muziek uit. Een uur later moet de laatste gast zijn vertrokken. Die maatregel zal het kabinet vrijdag aankondigen, meldt de NOS op gezag van Haagse bronnen.

Ook het maximale aantal mensen dat aanwezig mag zijn in een zaal, zoals een feestlocatie, wordt teruggebracht. Nu is de maximale groepsgrootte nog 100, dat wordt 50. De regio’s waar de extra maatregelen gaan gelden zijn Amsterdam-Amstelland, Rotterdam-Rijnmond, Haaglanden (Den Haag), Utrecht, Kennemerland (Haarlem) en Hollands Midden (Leiden).

De nieuwe maatregelen komen niet als een grote verrassing. Met name in Noord- en Zuid-Holland zijn de coronabesmettingen de afgelopen weken flink opgelopen. Duitsland en België roepen burgers op niet meer naar de westelijke Nederlandse provincies af te reizen. Wie toch gaat, moet bij terugkeer een coronatest doen, en vaak ook in quarantaine.

Het aantal vastgestelde besmettingen bereikte donderdag een nieuw record in Nederland. Het aantal positief geteste mensen per 100.000 inwoners overschreed voor het eerst de door de overheid vastgestelde signaalwaarde van 10. Ook het aantal ziekenhuisopnames stijgt.

#COVID19NL statistieken t.o.v. gisteren: Positief getest: 1766

Totaal: 88073 (+1753 ivm -13 corr.) Opgenomen: 14

Totaal: 12344 Opgenomen op IC*: 6

Huidig: 66

Totaal: 3161

* bewezen of verdacht

(https://t.co/CSg3RREYsl) Overleden: 6

Totaal: 6266 pic.twitter.com/tAbkeYZVjn — Marino van Zelst 🌱 (@mzelst) September 17, 2020

