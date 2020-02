Kabinet en KNVB steken 14 miljoen in racismebestrijding

Voor het bestrijden van racisme en discriminatie binnen de voetbal gaan het kabinet en de KNVB samen 14 miljoen euro uittrekken, bericht NOS. Het budget wordt gebruikt voor een driejarig plan, gericht op het voorkomen, handhaven en signaleren van racisme en discriminatie.

Minister Bruins voor Medische Zorg en Sport, maakte het plan bekend tijdens een bijeenkomst met KNVB-directeuren Van der Zee en Gudde en minister Koolmees van Sociale Zaken. Het plan genaamd ‘Ons voetbal is van iedereen’ komt met 20 nieuwe maatregelen.

Voetbalstadions krijgen meer cameratoezicht en er zal er meer gebruik worden gemaakt van “slimme technologie”. Zo komt er een app voor stadionbezoekers waarmee zij een melding kunnen doen. “Je ziet of hoort iets dat niet kan. Als het moeilijk is om iemand daarop aan te spreken, kan je dat melden in de app en kan een steward erop af”, zei Bruins volgens NOS. In Engeland wordt al gemaakt van de app.

Verder komt er bij betaald- en amateurvoetbal een speciaal aanklager voor racismezaken en worden overtreders voortaan sneller vervolgd. Ook de strafeis kan worden verdubbeld.

In totaal krijgen 600 amateurclubs en 34 professionele clubs een nieuw trainingsprogramma, gericht op meer bewustwording en een gedragsverandering op het voetbalveld. Wanneer een club onvoldoende maatregelen treft om racisme en discriminatie te bestrijden, kan de KNVB dat bestraffen met puntenaftrek, een boete of spelen zonder publiek. Ook kunnen voetballers met het plan langer worden geschorst, voor wedstrijden en trainingen.

De aanleiding van de nieuwe maatregelen waren de walgelijke praktijken tijdens de wedstrijd van Den Bosch tegen Excelsior in november, toen Ahmad Mendes Moreira werd uitgescholden voor onder andere ‘kankerzwarte’, ‘kankerneger’ en ‘Zwarte Piet’. Ook werden er oerwoudgeluiden gemaakt. “Het was een eye-opener, een nieuwe confrontatie met de werkelijkheid”, zei minister Koolmees. KNVB-directeur Van der Zee zegt dat de bond een “blanke organisatie” is die geen afspiegeling van de maatschappij is en geloofwaardiger moet overkomen.

⛔ | FC Den Bosch – Excelsior wordt gestaakt wegens racistische geluiden jegens Ahmad Mendes Moreira van Excelsior. "Een buitengewoon goed signaal dat nu echt iemand optreedt."#dboexc pic.twitter.com/6NlZXHXCcw — FOX Sports (@FOXSportsnl) November 17, 2019

