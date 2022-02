Kabinet en RIVM manipuleerden OMT-adviezen

Het ministerie van Volksgezondheid heeft zich in de eerste maanden van de coronacrisis met de adviezen van het Outbreak Management Team (OMT) bemoeid. Dat meldt de NOS. Het OMT zou volgens het kabinet ‘volstrekt onafhankelijk’ zijn, maar nu blijkt dat het ministerie meerdere keren tekstuele wijzigingen in de conceptadviezen te hebben aangebracht.

Nieuwsuur heeft de afgelopen maanden duizenden vrijgegeven documenten over de eerste maanden van de pandemie doorzocht. Daaruit blijkt dat ‘het ministerie meermaals overleg voerde met het RIVM over tekstwijzigingen in conceptadviezen van het OMT’. Betrokken OMT-leden werden daarbij niet geraadpleegd.

Zo werd personeel in zorginstellingen voor ouderen ontraden om uit voorzorg mondkapjes te dragen, maar dat advies kwam niet van het OMT. In plaats daarvan vond een ambtenaar van het ministerie dat het werkelijke advies ‘nog wel een tandje scherper’ kon en voegde de zin zelf toe. Het RIVM nam de wijziging over in de richtlijnen voor verpleeg- en thuiszorg. Ook ontdekte Nieuwsuur dat een zin van een ambtenaar waarin een opvallende spelfout stond, plots terugkwam in de notulen van een OMT-bijeenkomst.

Experts spreken van ‘politieke sturing’. Zo zegt hoogleraar Gezondheidsrecht Jaap Sijmons tegen de NOS: ‘Ik denk dat hier zelfs de wet geschonden wordt. Daarin staat dat de minister zich niet moet bemoeien met de wetenschappelijke methode van het RIVM. Daar moet hij echt van afblijven. Dat is hier niet gebeurd.’

Volgens het ministerie en het RIVM ging het slechts om ‘verduidelijkingen’ en geen ‘koerswijzigingen’. OMT-leden laten weten het daar niet mee eens te zijn. Zij vinden dat het ministerie en RIVM zich wel degelijk inhoudelijk met de adviezen hebben bemoeid. Zij hadden al langer vermoedens van politieke inmenging en dat wordt volgens deskundigen ‘nu voor het eerst concreet’.