Kabinet gaat flink uitbreiden met vuurwerkverbod

Het kabinet wil het gebruik van consumentenvuurwerk verder inperken. Dat zei minister Grapperhaus na de ministerraad. Het advies van de Onderzoeksraad voor Veiligheid dient als voorlopige leidraad. Dat zou een verbod op knalvuurwerk en vuurpijlen betekenen. Welk vuurwerk precies verboden gaat worden, is nog niet concreet gezegd.

Grapperhaus zei dat een groep mensen er een Wildwest-puinhoop van maakt: “Het geweld, het letsel, het oneigenlijk gebruik van vuurwerk, brandstichting, vernielingen. Het kabinet vindt dat dit echt niet meer kan.”

Naast het voornemen om het vuurwerkgebruik veiliger te maken, zullen er ook maatregelen komen die de handhaving moeten verbeteren.

Ok wat is er nu verder nog nodig voor een vuurwerkverbod? Politie Breda in de val gelokt en bestookt tijdens jaarwisseling | NOS https://t.co/BEK6iuIof0 — Elisabeth (@GTLisa70) January 10, 2020

Verschillende plannen worden de komende weken uitgewerkt om het vuurwerkgebruik veiliger te maken. Daarbovenop komt het kabinet met nieuwe maatregelen die de handhaving moet verbeteren. Het kabinet gaat daarnaast hogere straffen eisen voor geweld tegen hulpverleners. Nu moet de politie per incident bekijken of het afgestoken vuurwerk illegaal is. Met een totaalverbod is elke knal reden om op te treden.

Inmiddels bestaat er een meerderheid in de Tweede Kamer voor het verder inperken van consumentenvuurwerk. Coalitiepartijen D66 en ChristenUnie waren al om, maar nu kan de Tweede Kamer dus ook rekenen op de steun van regeringspartijen CDA en VVD. Zo gaf Hugo de Jonge eerder aan dat de nieuwjaarsviering ‘natuurlijk niet langer’ zo kan als nu.

Deze jaarwisseling zijn er 9300 incidenten geweest volgens de politie. Dat zijn 400 meer incidenten dan vorig jaar. Voorbeelden zijn: brandstichting, vernieling en openlijke geweldpleging tegen hulpverleners. Volgens de politie weergeven de cijfers niet de complete werkelijkheid. De politie ervaart meer geweld tegen agenten. Ruud Verkuijlen, programmamanager van Geweld tegen politieambtenaren, tegen NOS: “In Breda ging het er zo heftig aan toe dat agenten de professionele inschatting hebben gemaakt om zich terug te trekken en om de hulp van de Mobiele Eenheid in te schakelen.”