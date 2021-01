Kabinet gooit roer om: vaccineren start eerder, medewerkers acute zorg gaan voor

Met een nieuwe wijziging van de vaccinatieplannen heeft het kabinet besloten nu toch ziekenhuismedewerkers te vaccineren. Het besluit komt nadat intensivist Diederik Gommers en ziekenhuisbestuurder Ernst Kuipers woensdag een dringende oproep deden om zo snel mogelijk te beginnen met het vaccineren van het personeel van de intensive care, spoedeisende hulp, covid-afdelingen en ambulancepersoneel.

Het kabinet was aanvankelijk van plan alleen de zorgmedewerkers in verpleeghuizen als eerste te vaccineren en daarna de bewoners daarvan. Ook bezwoer minister van Volksgezondheid Hugo de Jonge dat het niet mogelijk was eerder dan 8 januari met de vaccinatiecampagne te beginnen, veel later dan andere Europese landen. Nu hebben ziekenhuizen opdracht gekregen alles in orde te maken om zo snel mogelijk te beginnen met het uitdelen van het vaccin dat bescherming biedt tegen COVID-19. De NOS meldt dat maandag wellicht de eerste prikken gegeven gaan worden.