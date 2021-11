Kabinet haalt bakzeil: toch een vuurwerkverbod

Net als vorig jaar geldt er dit jaar met Oud en Nieuw een vuurwerkverbod. Op die manier moet worden voorkomen dat de toch al zwaar belaste zorg het werk rond de jaarwisseling niet meer aankan.

Eerder deze week meldden bronnen rond het demissionaire kabinet dat er dit jaar geen vuurwerkverbod zou komen omdat artsen daar onvoldoende op aandrongen. GroenLinks-leider Jesse Klaver noemde dat onbegrijpelijk, gelet op de drukte in de zorg door covid-19.

Het kabinet is vrijdag toch overstag gegaan, meldt de NOS.

De Vereniging Nederlandse Gemeenten en de burgemeesters van het Veiligheidsberaad hebben het kabinet deze week in een brandbrief gevraagd om ook dit jaar een verbod in te stellen op de verkoop en het afsteken van vuurwerk. De ministers Ollongren (Binnenlandse Zaken) en Grapperhaus (Justitie en Veiligheid) zeiden vanmorgen voor aanvang van de ministerraad al dat ze de signalen van de burgemeesters heel serieus nemen. Minister De Jonge (Volksgezondheid) voegde daaraan toe dat “de rek in de zorg er totaal uit is”.