Kabinet hakt knoop door: basisscholen blijven na kerstvakantie dicht

Basisscholen en kinderopvangcentra blijven tot in elk geval 18 januari gesloten. Dat heeft minister Arie Slob van Basisonderwijs laten weten. De Tweede Kamer had het kabinet gevraagd te onderzoeken of het primair onderwijs eerder van start kon gaan om zo onderwijsachterstanden bij kwetsbare leerlingen te voorkomen. Op advies van het Outbreak Management Team (OMT) gebeurt dit niet.

‘Helaas, maar eerder openen gaat niet, omdat de zorg nog te zwaar wordt belast door het coronavirusm,’ lichtte minister Slob het besluit toe. De meest kwetsbare kinderen kunnen wel nog steeds fysiek les krijgen of naar de opvang, net als de kinderen van ouders met een cruciaal beroep. Het is aan de scholen om te bepalen wie daarvoor in aanmerking komt. Alle overige kinderen krijgen na de kerstvakantie voorlopig les op afstand.

Dat ook in Nederland de Britse mutatie van het coronavirus is opgedoken, is volgens Slob niet van invloed geweest op het besluit. Wel doet het OMT verder onderzoek naar de nieuwe variant en wordt er geadviseerd om nu ook kinderen onder de 12 jaar oud bij klachten te testen. Dit werd tot nu toe niet geadviseerd, maar de Britse variant lijkt zich ook onder jonge kinderen snel te verspreiden. Op 12 januari neemt het kabinet een besluit of de scholen inderdaad op 18 januari weer fysiek van start gaan, of dat ze langer dichtblijven.

Bron: NOS