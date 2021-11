Kabinet hoopt Shell te paaien door dividendbelasting alsnog af te schaffen

Na de bekendmaking dat belastingontwijker Shell Nederland verruilt voor het Verenigd Koninkrijk, probeert het demissionaire kabinet alsnog de dividendbelasting van tafel te krijgen. Demissionair minister Blok (VVD, Economische Zaken) en staatssecretaris Vijlbrief (D66, Financiën) zoeken daarvoor steun bij de Tweede Kamer. Met het afschaffen van de belasting hoopt het kabinet Shell over te halen niet naar Londen te verhuizen.

Volgens RTL Nieuws werd het demissionaire kabinet ‘overvallen’ door het besluit van Shell, dat maandagochtend het vertrek uit Nederland aankondigde. Blok zelf werd zondagavond pas op de hoogte gebracht. De beslissing leidt nu tot paniekvoetbal in vak K. De VVD wil de belasting al langer schrappen, terwijl het eigenlijk alleen Unilever en Shell zijn die er last van hebben. Daarover schrijft RTL:

Beide multinationals staan met een been in Nederland en een been in het VK, waar geen dividendbelasting bestaat. Zij moesten zich in allerlei bochten wringen om ervoor te zorgen dat hun Britse aandeelhouders geen dividendbelasting voor de kiezen kregen, ten koste van een hoop flexibiliteit in de bedrijfsstructuur. Het afschaffen van de belasting zou vooral bedoeld zijn geweest om deze twee bedrijven over te halen om in Nederland te blijven.