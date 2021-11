Kabinet kiest voor slappe ‘avondlockdown’, mondkapjesplicht vanaf groep 6

Er komt vanaf zondag een ‘avondlockdown’ van drie weken voor de horeca, sportscholen, theaters en niet-essentiële winkels. Supermarkten mogen tot acht uur ’s avonds openblijven. De scholen blijven helemaal open. Dat zullen Mark Rutte en Hugo de Jonge vrijdagavond bekendmaken, melden diverse media. Volgens de NOS zal er vanaf groep 6 op de basisscholen een mondkapjesplicht gaan gelden.

Dat het kabinet weer naar nieuwe maatregelen moet grijpen, toont aan dat Rutte en De Jonge zich telkens op de ernst van de coronacrisis verkijken. Vorige week dinsdag verklaarde Rutte nog in de Kamer “dat we op dit moment misschien te veel maatregelen hebben genomen en dat het best mee had kunnen vallen in de ziekenhuizen zonder die maatregelen”. Deskundigen waarschuwden op dat moment al geruime tijd voor code zwart in de zorg.

De vraag is of het maatregelenpakket dat Rutte en De Jonge nu aankondigen voldoende zal zijn om het aantal besmettingen fors naar beneden te duwen. De kans is groot dat de maatregelen maanden moeten worden volgehouden om weer op een acceptabel besmettingsniveau te komen – al kunnen boosterprikken wellicht voor verlichting zorgen.

Zelfs met een R van 0,7 (die in de afgelopen 20 maanden nauwelijks is gehaald en alleen in de zomer), duurt het een maand om op het niveau van september te komen. 0,8 bleek ook al moeilijk genoeg, dan duurt het zo'n 47 dagen. — Wouter van Loon (@WLoon) November 26, 2021

