Kabinet klaar om land van laatste lockdown-loodjes te verlossen

Nederland gaat nog meer coronamaatregelen loslaten. Dat melden bronnen rond het kabinet aan Nieuwsuur. Het coronavirus zou zich momenteel zo gunstig ontwikkelen, dat het kabinet bereid is het land verder open te gooien.

De reden om het gros van de coronamaatregelen in te voeren, was tot dusverre steeds de intensive care die overspoeld raakte met coronapatiënten. Dat is niet langer het geval. En hoewel het aantal patiënten op de reguliere verpleegafdelingen nog altijd wat toeneemt, is er geen reden meer om te denken dat de zorg deze lichte stijging niet aankan.

Een andere reden om over te gaan tot verdere versoepelingen, is dat met name onder oudere en kwetsbare personen de vaccinatiegraad erg hoog is. Daar komt bij dat mede door de besmettelijke doch milde Omikron-variant, veel jongeren besmet zijn geraakt. De booster lijkt ouderen vooralsnog goed te beschermen, jongeren worden nauwelijks ziek.

Welke versoepelingen er exact worden doorgevoerd is nog niet duidelijk. Dat maakt het kabinet volgende week tijdens de nieuwe coronapersconferentie bekend – hoewel naar goed gebruik het meeste waarschijnlijk uitlekt in de dagen ervoor. Versoepelingen waaraan gedacht wordt, zijn bijvoorbeeld het toestaan van meer bezoekers in voetbalstadions en theaters en de heropening van het nachtleven. Voor het loslaten van de QR-code is het volgens ingewijden nog wel te vroeg, meldt Nieuwsuur.

Haagse bronnen laten ook weten dat het kabinet op termijn af wil van grootschalig testen en vaccineren. Voorafgaand aan de persconferentie vindt eerst nog overleg plaats van het Outbreak Management Team (OMT) dat een advies aan het kabinet zal uitbrengen. Dinsdag is er een nieuwe persconferentie. Die wordt mogelijk alleen gegeven door gezondheidsminister Kuipers, omdat premier Rutte die dag een debat in de Eerste Kamer voert over de regeringsverklaring.