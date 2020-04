Kabinet: kolencentrales moeten uitstoot beperken

De CO2-uitstoot van de kolencentrales in de Eemshaven en op de Maasvlakte moet dit jaar flink omlaag. Mogelijk zal een van de drie centrales worden gesloten. Het kabinet gaat in onderhandeling met de eigenaars over een compensatieregeling, meldt de NOS.

Door de elektriciteitsproductie van deze kolencentrales te beperken, hoopt het kabinet tegemoet te komen aan het Urgenda-vonnis. De rechtbank, het gerechtshof en de Hoge Raad oordeelden dat de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen dit jaar een kwart lager moet liggen dan in 1990. De NOS schrijft:

Vorig jaar besloot het kabinet al tot sluiting van de Hemwegcentrale in Amsterdam. Met de sluiting van nog drie kolencentrales zou het kabinet in een keer aan het vonnis voldoen. De Amercentrale in Geertruidenberg komt voorlopig niet voor sluiting in aanmerking omdat daar een uitgebreid warmtenet op aangesloten is.

Het kabinet wil dat de uitstoot van de drie kolencentrales met een kwart omlaag gaat. De elektriciteitsproductie zou dan moeten worden overgenomen door gascentrales. Moderne kolencentrales stoten per opgewekte megawatt twee keer zoveel CO2 uit als gascentrales.

De in 2015 geopende Eemshavencentrale is de grootste kolencentrale van Nederland. Volgens cijfers uit 2017 is de centrale in zijn eentje al goed voor een CO2-uitstoot van 8,3 megaton per jaar. Om aan het Urgenda-vonnis te voldoen moet het kabinet de CO2-uitstoot dit jaar met 9 megaton terugbrengen.

