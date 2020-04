Het kabinet maakt 300 miljoen euro vrij om de culturele sector te steunen. Dat heeft minister Ingrid van Engelshoven (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) bekendgemaakt. Eerder al werden maatregelen genomen om musea, poppodia en theaters tegemoet te komen gedurende de coronacrisis.

Volgens NRC gaat het nu extra vrijgemaakte bedrag naar zogenoemde “cruciale culturele instellingen”, zoals het Fonds Podiumkunsten en Nederlands Letterenfonds. Die kunnen dat geld op hun beurt besteden aan extra subsidies voor bijvoorbeeld aangesloten instellingen en festivals.

Eerder op de dag oogste Van Engelshoven flinke kritiek nadat delen van een gesprek tussen de bewindsvrouw en het Platform Arbeidsmarkt Culturele en Creatieve Toekomst werden gepubliceerd op Nu.nl. In dat gesprek zei de minister onder meer dat “dit seizoen voor de culturele sector helaas toch echt verloren” is. De uitlatingen van de minister leidden onder meer de kritiek dat Van Engelshoven alleen constateert dat de culturele sector, waar zij voor verantwoordelijk is, het moeilijk heeft, maar dat ze verder geen stappen onderneemt daar iets aan te doen.

Het is al een maand totale crisis en de verantwoordelijke minister heeft nog niks gedaan behalve beamen dat het een goed idee is als mensen niet meteen hun geld terugvragen. Om je kapot te schamen. — Jan Postma in tijden van corona (@j_postma) April 15, 2020

Van Engelshoven: geld gaat naar instellingen, die vervolgens de makers opdrachten kunnen geven. Maar:

– welk museum gaat NU een opdracht geven aan een kunstenaar, terwijl niks tentoongesteld kan worden?

– welk podium gaat NU een artiest boeken en betalen terwijl shows niet mogen? — Aafke Romeijn (@aafkeromeijn) April 15, 2020

cc-foto: D66-congres Breda