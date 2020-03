Het kabinet komt met een pakket maatregelen om ondernemers en werknemers te compenseren tijdens de coronacrisis. Dinsdagavond presenteerden de ministers Hoekstra (Financiën), Wiebes (Economische Zaken) en Koolmees (Sociale Zaken) het noodpakket.

De belangrijkste veranderingen zijn dat bedrijven die werktijdverkorting hebben aangevraagd voor hun personeel, maximaal 90 procent van de loonkosten vergoed krijgen. Dat was tot nu toe 75 procent. Die regeling geldt ook voor oproepkrachten en werknemers met een nul-urencontract. Aan die verruimde deeltijd-WW zijn wel voorwaarden verbonden: zo moet de omzet van het bedrijf met 20 procent zijn gedaald. Minister Koolmees maakte bekend dat normaal gesproken jaarlijks slechts een paar honderd bedrijven een aanvraag doen voor deeltijd-WW, maar dat de afgelopen dagen al 78 duizend bedrijven dit hebben gedaan.

Voor ZZP’ers geldt dat zij sneller en voor ten minste drie maanden recht krijgen op een bijstandsuitkering. Ook werknemers met een nul-urencontract hebben hier nu recht op. Afgelopen weekend haalde minister Wiebes zich nog de woede van veel ZZP’ers op de hals door in het tv-programma WNL op Zondag te zeggen dat zelfstandigen zelf de gevolgen van de coronacrisis moeten dragen. Volgens Wiebes was dit “wel de groep zijn die zelf hebben gezegd ‘ik hoef geen vast dienstverband’. Dit zijn mensen die hebben zelf bewust dat risico genomen”.

In het noodpakket is ook opgenomen dat ondernemers drie maanden uitstel van het betalen van belasting krijgen. Op de website van de Rijksoverheid staat het complete overzicht aan maatregelen met een toelichting. Om het noodpakket te bekostigen wordt om te beginnen een bedrag van 90 miljard euro vrijgemaakt. De ministers maakten duidelijk dat hiermee de staatsschuld oploopt en dat het geld niet uit andere potjes wordt gehaald, zoals bijvoorbeeld die van het onderwijs.

Meer corona-aanpassingen

Donderdag werden nog meer aanpassingen in verband met het coronavirus bekend. Zo liet de NS weten vanaf zaterdag een groot deel van de treinen te schrappen. De NS gaat werken met een zogenaamde basisdienstregeling. Die komt er op neer dat bijna alle intercity’s komen te vervallen en dat er vanaf de stations nog maar twee keer per uur een trein rijdt. De NS zegt de maatregelen te moeten nemen om de betrouwbaarheid van het treinverkeer te kunnen garanderen. Omdat er ook bij de spoorwegen veel uitval is door ziekte, wil de NS ‘zuinig zijn op personeel’. Maandag liet de NS al weten dat het aantal treinreizigers met 85 procent is gedaald.

Ikea maakte bekend per direct alle dertien winkels in Nederland te sluiten. Maandag bleek dat medewerkers van verschillende vestigingen zich ernstig zorgen maakten dat de drukbezochte winkels nog gewoon open waren. Zij zeiden zich onveilig te voelen en niet te worden gehoord door het management.