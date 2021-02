Kabinet lobbyt voor megavervuiler Shell bij Europees klimaatbeleid

Rutte-III heeft zijn klimaatplannen voor een belangrijk deel laten meebepalen door Shell. Het zelfbenoemde groenste kabinet uit de geschiedenis zet al vanaf het begin zwaar in op waterstof. Milieuorganisaties zijn daar allesbehalve enthousiast over, maar grote vervuilers als Shell en de zware industrie in de Rotterdamse haven des te meer.

Uit documenten van de Stichting Onderzoek Multinationale Ondernemingen blijkt nu dat de waterstofplannen van het kabinet zijn ingestoken door de fossiele industrie, schrijft Follow The Money.

Op basis van gesprekken met bronnen en opgevraagde documenten, kan nauwgezet worden gereconstrueerd hoe achter de huidige politieke plannen voor een waterstofstrategie, in feite een grootschalig, gesubsidieerd CO2-opslagbeleid schuilgaat, ingestoken door ’s werelds grootste vervuilers.

Zo belandden de waterstofplannen in 2017 in het regeerakkoord. Bij de onderhandelingen speelde VVD-informateur Gerrit Zalm, tevens commissaris bij Shell, een belangrijke rol. Ook in het nationaal klimaatakkoord is waterstof essentieel – voor Greenpeace reden om het akkoord niet te ondertekenen.

Via het kabinet probeert de fossiele industrie invloed uit te oefenen op de Europese klimaatplannen. Minister Eric Wiebes hielp daar maar al te graag aan mee, concludeert Follow The Money. Zo heeft het ministerie van Economische Zaken en Klimaat een ‘waterstofgezant’ die internationale steun probeert te krijgen. De gezant moet ervoor zorgen dat Shell voor zijn waterstofplannen aanspraak kan maken op de Europese subsidies.